Husumetlisini sokak ortasında tabancayla öldürdü

Kaynak: İHA
Husumetlisini sokak ortasında tabancayla öldürdü
Gaziantep’te gün içerisinde iki defa tartıştığı husumetlisi tarafından sokak ortasıyla tabancayla vurulan 25 yaşındaki Mehmet Polat yaşamını yitirdi.

Gaziantep’in Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Mehmet Polat, henüz kimliği belirlenemeyen husumetlisiyle gün içinde bir tartışma yaşadı. Akşam saatlerinde yeniden karşılaşan husumetliler arasında yeniden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken, kimliği belirsiz şahıs, tabancayla Mehmet Polat'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Polat hastaneye kaldırıldı fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi şahsın yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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