Husumetlisinin bıçakladığı emlakçı öldü

Kaynak: DHA
Husumetlisinin bıçakladığı emlakçı öldü
Kırıkkale'de husumetlisi E.E. tarafından bıçaklanan emlakçı Güven Mert Yıldırım (25), hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Tepebaşı Mahallesi 634'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, alacak anlaşmazlığı sebebiyle husumetli oldukları öğrenilen E.E. ve emlakçı Güven Mert Yıldırım arasında tartışma çıktı.

husumetlisinin-bicakladigi-emlakci-oldu-4235-dhaphoto1.jpg

HAYATINI KAYBETTİ

Apartmanın içinde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. E.E., üzerindeki bıçağı çıkararak Yıldırım'a saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Güven Mert Yıldırım'ın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

husumetlisinin-bicakladigi-emlakci-oldu-4235-dhaphoto2.jpg

husumetlisinin-bicakladigi-emlakci-oldu-4235-dhaphoto3.jpg

husumetlisinin-bicakladigi-emlakci-oldu-4235-dhaphoto4.jpg

husumetlisinin-bicakladigi-emlakci-oldu-4235-dhaphoto5.jpg

Son Haberler
ABD’de enflasyon tahminleri aştı Ekonomi
ABD’de enflasyon tahminleri aştı
Soğuk havada nefesi yüzünden buğulanan kaska çözüm bulan vatandaş. Uzay ne ki ? Bekle bizi Mars geliyoruz Gündem
Soğuk havada nefesi yüzünden buğulanan kaska çözüm bulan vatandaş. Uzay ne ki ? Bekle bizi Mars geliyoruz
Bodrum açıklarında 'Kızıl cin' yıldırımı gökyüzünü aydınlattı Gündem
Bodrum açıklarında 'Kızıl cin' yıldırımı gökyüzünü aydınlattı
DeFacto Gürcistan’da 7 mağazaya ulaştı Ekonomi
DeFacto Gürcistan’da 7 mağazaya ulaştı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a kısas operasyonu Dünya
Azerbaycan'dan Ermenistan'a kısas operasyonu
Ankara’da zincirleme trafik kazası Yerel Haberler
Ankara’da zincirleme trafik kazası
Son dakika… Antalya’da deprem Gündem
Son dakika… Antalya’da deprem