Husumetlisinin bıçakladığı emlakçı öldü

Kırıkkale'nin Tepebaşı Mahallesi 634'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, alacak anlaşmazlığı sebebiyle husumetli oldukları öğrenilen E.E. ve emlakçı Güven Mert Yıldırım arasında tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Apartmanın içinde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. E.E., üzerindeki bıçağı çıkararak Yıldırım'a saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Güven Mert Yıldırım'ın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.