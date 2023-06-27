Hyundai Bayon zamlı fiyat listesi ortaya çıktı. 7 ayda fiyatlar iki katına çıktı

Hyundai Bayon'un, Türkiye'deki zamlı fiyat listesi belli oldu. Otomobilin fiyatları 7 ayda neredeyse 2 katına çıktı.

Hyundai Bayon zamlı fiyat listesi ortaya çıktı. 7 ayda fiyatlar iki katına çıktı

Hyundai Bayon’un araçlarına yeni zam yapıldı. Liste güncellenirken yeni listedeki fiyatlar görenleri şoke etti.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneği sunan otomobil, bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI motor satılıyor.

İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi, isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih ediliyor.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

Hyunda, haziran ayında fiyatları güncelledi ve tıpkı diğer modeller gibi Bayon'a da zam geldi. İşte otomobilin haziran ayına özel fiyat listesi şu şekilde:

1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel

Aralık: 419 bin 791 TL

Ocak: 452 bin TL

Şubat: 470 bin 500 TL

Mart: 550 bin 500 TL (2023 model yılı)

Nisan: 627 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 655 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 760 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik

Aralık: 447 bin 347 TL

Ocak: 511 bin TL

Şubat: 532 bin 500 TL

Mart: 622 bin TL (2023 model yılı)

Nisan: 662 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 684 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 790 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik

Aralık: 466 bin 903 TL

Ocak: 533 bin TL

Şubat: 555 bin 500 TL

Mart: 647 bin 500 TL (2023 model yılı)

Nisan: 690 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 725 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 845 bin TL (2023 model yılı)

1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT

Aralık: 537 bin TL

Ocak: 611 bin TL

Şubat: 636 bin 500 TL

Mart: 704 bin TL (2023 model yılı)

Nisan: 746 bin TL (2023 model yılı)

Mayıs: 785 bin TL (2023 model yılı)

Haziran: 900 bin TL (2023 model yılı)

İlgili Haberler
Otomobillerde en çok hangi renklerin değer kaybettirdiği açıklandı
Logosunu değiştiren otomobil devlerine bir yenisi daha eklendi
İkinci el otomobil piyasasını hareketlendirecek gelişme. Fiyatlar düşecek mi?
İkinci el araba almak isteyenler dikkat. Bakan duyurdu
Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Tahıl anlaşması Afrika'nın geleceğini belirleyecek Dünya
Tahıl anlaşması Afrika'nın geleceğini belirleyecek
"Kanala düştüm" ihbarında bulundu. Gerçek bambaşka çıktı Güncel
"Kanala düştüm" ihbarında bulundu. Gerçek bambaşka çıktı
Şili'de sel nedeniyle kaybolanların sayısı 6'ya yükseldi Dünya
Şili'de sel nedeniyle kaybolanların sayısı 6'ya yükseldi
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Güncel
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü Güncel
Sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü
Vatandaşların kişisel bilgileri 100 TL'ye satışa çıktı Güncel
Vatandaşların kişisel bilgileri 100 TL'ye satışa çıktı
İlk görüşte yılan sandı yaklaşınca gözlerine inanamadı Güncel
İlk görüşte yılan sandı yaklaşınca gözlerine inanamadı