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  • Ortada en üstteki pankartta yazılana bakın. Anlamını bilmediğin kelimeyi kullanırsan böyle olur

Ortada en üstteki pankartta yazılana bakın. Anlamını bilmediğin kelimeyi kullanırsan böyle olur

Sakarya'da AKP'lilerin buluşma etkinliğindeki pankartta yapılan yazım yanlışı kelimenin anlamını değiştirdi. Pankartı görenler, "Anlamını bilmediğini kelimeyi kullanmaya çalışırsan böyle olur" dedi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 22:34
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I yerine İ yazınca. Ortada en üstteki pankartta yazılana bakın. Anlamını bilmediğin kelimeyi kullanırsan böyle olur

Ortada en üstteki pankartta yazılana bakın. Anlamını bilmediğin kelimeyi kullanırsan böyle olur
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'na katıldı.

Erdoğan'ın katılacağı etkinlik için salona pankartlar asıldı. Ancak bir pankartta yapılan yazım hatası fotoğrafı görenlerin dikkatini çekti.

Salona asılan pankartta "Ufka bak yiğidim inkılaba az kaldı" yazılmak istendi. Ancak "inkılap" kelimesi "inkilap" olarak yazıldı. Salona asılan bu pankartı görenler ise, "Anlamını bilmediğin kelimeyi kullanırsan böyle olur" dedi.

İNKILAP VE İNKİLAP NE DEMEKTİR?

Arapça kökenli "inkilap" kelimesinin anlamı köpekleşmek demektir. Arapça kökü "kelb"tir.

İnkılap kelimesi de dilimize Arapça'dan geçmiş olup, anlamı "devrim"dir.

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Kamil Atak
24.09.2022 23:54
Tahir Gün..Senin arapçan çok kıt eminim..Biraz araştırda öyle yorum yap.O zaman senin nerenden anladığın belli olur..  
 
misafir
24.09.2022 23:49
her şeyleri manipülasyon, algı.  
 
Asker
24.09.2022 23:48
Allah büyük hak etikleri sözcükleri kendi elleri ile yazıyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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