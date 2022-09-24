Ortada en üstteki pankartta yazılana bakın. Anlamını bilmediğin kelimeyi kullanırsan böyle olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'na katıldı.

Erdoğan'ın katılacağı etkinlik için salona pankartlar asıldı. Ancak bir pankartta yapılan yazım hatası fotoğrafı görenlerin dikkatini çekti.

Salona asılan pankartta "Ufka bak yiğidim inkılaba az kaldı" yazılmak istendi. Ancak "inkılap" kelimesi "inkilap" olarak yazıldı. Salona asılan bu pankartı görenler ise, "Anlamını bilmediğin kelimeyi kullanırsan böyle olur" dedi.

İNKILAP VE İNKİLAP NE DEMEKTİR?

Arapça kökenli "inkilap" kelimesinin anlamı köpekleşmek demektir. Arapça kökü "kelb"tir.

İnkılap kelimesi de dilimize Arapça'dan geçmiş olup, anlamı "devrim"dir.