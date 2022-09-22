22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Türk ordusu Sakarya'da Yunan'a karşı ölüm kalım savaşı verirken Vahdettin, 18 yaşındaki Nimet Nevzad Hanım ile evleniyor

Türk ordusu Sakarya'da Yunan'a karşı ölüm kalım savaşı verirken Vahdettin, 18 yaşındaki Nimet Nevzad Hanım ile evleniyordu

Atatürk ve silah arkadaşları için idam fermanı çıkaran, Kuvay-ı Milliye’ye karşı Kuvay-ı İnzibatiye’yi kuran, İngiliz gemisiyle yurt dışına kaçan son Osmanlı Padişahı Vahdettin, Sakarya Meydan Muharebesi’nin en kanlı günlerinde 18 yaşındaki Nimet Nevzad Hanım’la evlenmişti…

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:29
Takip Et

Sakarya'da Yunan'a karşı ölüm kalım savaşı verilirken Vahdettin, 18 yaşındaki Nimet Nevzad Hanım ile evleniyordu

Türk ordusu Sakarya'da Yunan'a karşı ölüm kalım savaşı verirken Vahdettin, 18 yaşındaki Nimet Nevzad Hanım ile evleniyordu
+
Aa
-

Tarih: 1 Eylül 1921… Türk ordusunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Yunan ordusuna karşı ölüm kalım savaşı verdiği günlerde Sultan Vahdettin, Yıldız Sarayı’nda görkemli bir düğünle beşinci eşi Nimet Nevzad Hanım’ı kendisine eş olarak aldı.

Vahdettin o esnada 61, Nimet Nevzad Hanım ise 18 yaşındaydı. O gün Yıldız Sarayı’nda akşam 9’a kadar şenlikler devam ederken Türk ordusu ise büyük bir özveriyle düşmanı boğazlıyor, Anadolu’dan gitmeyeceğini dosta düşmana gösteriyordu.



BU DÜĞÜN, VAHDETTİN'İN YAPTIKLARI ARASINDA ÇOK FARKLI BİR YERE SAHİP
Vahdettin, Milli Mücadele başarısızlığa uğrasın diye bir çok girişimde bulundu. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları için idam fermanı çıkardı, Kuvay-ı Milliye’ye karşı Kuvay-ı İnzibatiye’yi kurdu, Atatürk hem işgalcilerle savaştı hem de işbirlikçi Vahdettin’in çıkardığı isyanları bastırmakla uğraştı.

Söz konusu düğün de en az diğer icraatları kadar affedilmez bir olaydı. Padişahlığını yaptığı ülkenin çocukları savaş meydanlarında bir bir şehit düşerken o, İstanbul’un en gözde konumunda; Boğaz’a nazır Yıldız Sarayı’nda, kendi kızlarından dahi küçük 18 yaşındaki Nevzat Hanım ile gönül eğlendiriyordu.



NİMET NEVZAD , VAHDETTİN’İN PEŞİNDEN GİTTİ
Vahdettin, bu düğünden yaklaşık 14 ay sonra İngiliz zırhlısıyla vatandan kaçtı. Vahdettin’in heyetinde Nimet Nevzad Hanım yer almadı.

3 Mart 1924’te hanedan mensupları yurt dışına çıkarıldı. Osmanlı saray erkanı bu kararla dünyanın dört bir yanına dağıldı.

Sultan Vahdettin’in kimi hanımları sürgüne gitmemek için boşanma yoluyla İstanbul’da kalmayı garanti altına alırken o, bunu yapmadı ve kocasının yanına; Sanremo’ya gitti. Vahdettin de onun gelmesi için çok çaba sarf etti.



TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ, YENİ BİR HAYAT KURDU
İtalya’nın Sanremo kentinde sabık Padişah’ın son nefesine kadar yanında olan Nimet Nevzad, Vahdettin’in ölümünden kısa bir süre sonra verilen izinle Türkiye’ye geri dönebildi.

İstanbul Boğaziçi’nde, Kandilli’deki akrabalarının yanına yerleşti. Komşu gözleri üzerinden eksik olmuyordu. Kandilli’nin yerli halkı onu bağrına basarken semtin yeni sakinleri ise ona “hain Vahdettin’in zevcesi” gözüyle bakıyorlardı. Bir gün ani bir karar verdi ve Küçüksu mesiresindeki bir gezinti sırasında kendisini beğenerek isteyen Küçüksulu Ziya Kaptan ile evlendi.

Nimet Nevzad'ın bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunca Seferoğlu soyadını alan Osmanlı İmparatorluğunun son gelini, 1992 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

NİMET NEVZAD: "VAHDETTİN HATALIYDI, ATATÜRK BİZİ KURTARDI"
Bir gün Nimet Nevzat Hanım ile iletişime geçen dönemin kadınlarından biri kendisine şu soruyu sorar:

- "Nimet Hanım, Allah aşkına, Allasen söyle! Atatürk’e kızgın mısınız? Sizi saraydan sürdü, memleketten çıkardı. Eski günleri, sarayı arıyor musunuz?

Herhangi bir kayıt aletinin olmadığı yani rahat bir ailevi ortamda Nimet Nevzad'ın dudaklarından şu sözler dökülür:

- "Hayır. Eski günleri hiç aramıyorum. Vahdettin Efendi hatalıydı. Sağ olsun Atatürk bizi kurtardı."

yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

AKM
22.09.2022 12:23
öküz altında buzağı aramayalım Vahdettin hatalıydı ve haindi NOKTA  
 
Drif
22.09.2022 12:19
Kimse bu aralar hükümete ters düsmemek icin Vahdettin'in gercek yüzünü söyleyemiyor, özellikle dekendisini tarihci gösteren nice profesör tipli medyatik ,taninmis! agalar.Hükümet degissin de bak!  
 
Coşkun
22.09.2022 12:13
Iyi biliyorum buna da yalan diyecekler  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
1
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
2
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
3
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
4
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
5
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
6
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
7
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿ Kazana düşen işçi öldü
﻿ Kazana düşen işçi öldü
﻿ Kazana düşen işçi öldü
﻿Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası
﻿Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası
﻿Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 73 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 73 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 73 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.