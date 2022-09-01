Şarkıcı Ufuk Beydemir'in tweet'i olay oldu. ''Sevgilim beni görünce korkuyor''

İpek Filiz Yazıcı (20) uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ufuk Beydemir’den (30) evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren oyuncu, haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

İpek Filiz Yazıcı ile evlilik hazırlığında olan Beydemir'in son paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Beydemir, "Sevgilimle farklı odalardayken odadan odaya geçince birden beni görünce korkuyor. Sessiz yürüyormuşum çok. Önden seslenip öyle gel dedi, denedik o da olmadı. İnek Şaban gibi çan kolye takıp evde gezmem yakındır. Önden seslenme işinin işe yaramayacağını ben söylemiştim zaten. Ses de birden gelen bir şey ya çünkü. İlk harekete başladığım yerden durmaksızın seslenerek yürüyecekmişim, öyle olurmuş…" dedi.