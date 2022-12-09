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  • İktidara yakın yazarın iddialarına İmamoğlu’ndan yanıt “tepeden tırnağa uydurma”

İktidara yakın yazarın iddialarına İmamoğlu’ndan yanıt “tepeden tırnağa uydurma”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara yakın bir gazetenin yazarının kendisi hakkında ortaya attığı 'HDP'li iki milletvekiliyle bir araya geldi' iddialarına tepki gösterdi. İmamoğlu bu iddialara karşı sessizliğini bozdu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 18:45
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidara yakın gazetenin yazarının iddialarına yanıt verdi

İktidara yakın yazarın iddialarına İmamoğlu’ndan yanıt “tepeden tırnağa uydurma”
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İBB Başkanı İmamoğlu, HDP’li iki milletvekiliyle yemek yiyerek Cumhurbaşkanı adaylığını konuştuğuna dair iddialar için 'Yazıda bahsedilen buluşma yalan, tepeden tırnağa uydurma' dedi. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin bugünkü köşesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Kasım ayında HDP’li iki milletvekiliyle yemek yediğini ve Cumhurbaşkanı adaylığını konuştuğunu taşıdı. 

İMAMOĞLU'NDAN SÖZ KONUSU YAZIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Yazıdaki iddiaya ilişkin Odatv’ye konuşan Ekrem İmamoğlu, “Yazıda bahsedilen buluşma yalan, yazılan konuşmalar yalan, tepeden tırnağa uydurma” açıklamalarında bulundu.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Burada önemli olan bu uydurma yazıların gayesi ne? Hep aynı 2-3 gazeteci 'kulis' kisvesi altında yalan yazmayı alışkanlığa dönüştürdü. Ya da ne bileyim birileri onları aldatıyor. Allah affetsin.”

Şahin’in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Kasım ayının son haftası…

Yeşilköy’de bir balık lokantası.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iki HDP Milletvekili baş başa yemek yiyor.

Gündem tabii ki 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve İmamoğlu’nun adaylık meselesi.

İmamoğlu için HDP’nin desteğinin neden çok önemli olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. 2019’da İstanbul’u HDP seçmeninin desteğiyle aldı.

Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında da o desteği yanında istiyor. Ancak bunun açıktan, göstere göstere verilmesi de işine gelmiyor.

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Allahın HİKMET i
9.12.2022 20:05
129$ milyarın yanında.bahsddilen ödemenin yanında Zerre  
 
Allahın HİKMET inden.sual olmaz
9.12.2022 19:58
“Eşinin şirketi üzerinden kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanlar"..129$ milyar.vs.vs.say say bitmez..  
 
Yurttas
9.12.2022 19:55
Grubu olan, tüm bütçe görüşmelerinde yer alan fikir beyan eden HDP li vekillerle görüşmesi , suç nerede?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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