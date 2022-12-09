İktidara yakın yazarın iddialarına İmamoğlu’ndan yanıt “tepeden tırnağa uydurma”

İBB Başkanı İmamoğlu, HDP’li iki milletvekiliyle yemek yiyerek Cumhurbaşkanı adaylığını konuştuğuna dair iddialar için 'Yazıda bahsedilen buluşma yalan, tepeden tırnağa uydurma' dedi. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin bugünkü köşesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Kasım ayında HDP’li iki milletvekiliyle yemek yediğini ve Cumhurbaşkanı adaylığını konuştuğunu taşıdı.

İMAMOĞLU'NDAN SÖZ KONUSU YAZIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Yazıdaki iddiaya ilişkin Odatv’ye konuşan Ekrem İmamoğlu, “Yazıda bahsedilen buluşma yalan, yazılan konuşmalar yalan, tepeden tırnağa uydurma” açıklamalarında bulundu.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Burada önemli olan bu uydurma yazıların gayesi ne? Hep aynı 2-3 gazeteci 'kulis' kisvesi altında yalan yazmayı alışkanlığa dönüştürdü. Ya da ne bileyim birileri onları aldatıyor. Allah affetsin.”

Şahin’in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Kasım ayının son haftası…

Yeşilköy’de bir balık lokantası.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iki HDP Milletvekili baş başa yemek yiyor.

Gündem tabii ki 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve İmamoğlu’nun adaylık meselesi.

İmamoğlu için HDP’nin desteğinin neden çok önemli olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. 2019’da İstanbul’u HDP seçmeninin desteğiyle aldı.

Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında da o desteği yanında istiyor. Ancak bunun açıktan, göstere göstere verilmesi de işine gelmiyor.