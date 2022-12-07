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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yeniçağ yazarı Cevat Kol için başsağlığı mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Yeniçağ yazarı duayen gazeteci Cevat Kol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:46
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeniçağ yazarı Cevat Kol için başsağlığı mesajı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yeniçağ yazarı Cevat Kol için başsağlığı mesajı
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Yeniçağ’ın ve Türk spor basınının usta ismi Cevat Kol, 57 yaşında pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybetti.

Trabzonlu Kol’un vefatı sevenlerini ve spor camiasını yasa boğarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından, “Uzun yıllardır tanıdığım, spor camiasının ve Trabzon medyasının değerli ismi Cevat Kol'a Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri ve gazeteci dostlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.” paylaşımı yaptı.


 

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Havva
7.12.2022 16:16
Öncelikle Ailesine,sevenlerine,spor camiasina,ve,Yeniçağ ailesine Başsağlığı diliyorum,Ruhu Saad olsun inşallah🙏🙏  
 
Ahmet
7.12.2022 15:49
mekanı cennet olsun.  
 
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