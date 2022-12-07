İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yeniçağ yazarı Cevat Kol için başsağlığı mesajı

Yeniçağ’ın ve Türk spor basınının usta ismi Cevat Kol, 57 yaşında pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybetti.



Trabzonlu Kol’un vefatı sevenlerini ve spor camiasını yasa boğarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir başsağlığı mesajı yayımladı.



İmamoğlu sosyal medya hesabından, “Uzun yıllardır tanıdığım, spor camiasının ve Trabzon medyasının değerli ismi Cevat Kol'a Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri ve gazeteci dostlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.” paylaşımı yaptı.







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