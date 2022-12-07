Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarına bir tepki de Ekrem İmamoğlu'ndan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızını 6 yaşındayken bir müridiyle "evlendirme" adı altında istismarına yol açmasına tepki gösterdi.

"YETER"

Twitter hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır, bu bir #cocukistismarı'dır. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! YETER!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli'yle "evlendirdiği" ortaya çıkmıştı.

2012'de bir doktorun ihbarıyla başlayan sürecin sonunda, 30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı iddianamesini tamamlandı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerin" suçlamasıyla en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.