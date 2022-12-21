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İmamoğlu İBB Burs sonuçlarının açıklandığı duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genç üniversiteli burslarının ilk taksitinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Diğer taraftan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da İBB Burs Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:19
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İBB Burs sonuçları açıklandı. İmamoğlu duyurdu

İmamoğlu İBB Burs sonuçlarının açıklandığı duyurdu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç üniversiteli burslarının ilk taksitinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İmamoğlu açıklamasında, "Üniversitelilere güzel bir haberimiz var. 4.500 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin ilk taksiti olan 2.250 TL'yi hesaplarınıza bugün yatırıyoruz. Kriterlere uyan tüm öğrencilere bu desteği sağladık. Unutmayın İstanbul hep sizin yanınızda." ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yaptığı açıklamada “Bu yardımları ailelerin muhtaçlık durumuna göre tespit ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Burs değerlendirmesi yapılırken öğrenim durumları ve başarı kriterleri dikkate alınacak. Kendisi veya ailesi İstanbul’da ikamet etmeyen, 25 yaşından büyük, açık ve uzaktan eğitim alan öğrenciler burslardan yararlanamayacak.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları açıklandı.

Başvuru Sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden erişime açılacak. Sonuçlara, "İBB Genç Üniversiteli (ibb.istanbul)" sitesinden ulaşılabilir.

Geçtiğimiz yıl burs ödemelerinin ilk taksiti Aralık ayında öğrenci hesaplarına yatırılmıştı. Bu yılda ödemelerin Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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