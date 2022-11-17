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  • AKP'li belediye yaşlı bakım merkezi binasını arsasıyla birlikte satışa çıkardı

AKP'li belediye yaşlı bakım merkezi binasını arsasıyla birlikte satışa çıkardı

AKP’li Sultangazi Belediyesi, 5 yıl önce “Yaşlı Bakım Merkezi” olarak yapımına başladığı ve 5 katlı kaba inşaatını bitirdiği binayı, arsasıyla birlikte satışa çıkardı. İBB, söz konusu araziyle ilgili yapılan imar planı değişikliğine karşı çıkmıştı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 08:24
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İBB imar planı değişikliğine karşı çıkmıştı. AKP'li belediye yaşlı bakım merkezi binasını arsasıyla birlikte satışa çıkardı

AKP'li belediye yaşlı bakım merkezi binasını arsasıyla birlikte satışa çıkardı
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ANKA'nın haberine göre, AKP’li Sultangazi Belediyesi, Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla, İstanbul Çevre Yolu kenarında bulunan Cumhuriyet Mahallesi 18149 nolu parseli, üzerinde bulunan kaba inşaatı tamamlanmış bina ile birlikte satışa çıkardı. 

Üzerinde, 5 yıl önce yapımına başlanılan “Yaşlı Bakım Merkezi’nin”, kabası tamamlanmış 5 katlı inşaat bulunan, 2 bin 887 metrekarelik parsel için Belediye 68 milyon 500 bin TL tahmini bedel belirledi. 

İhale 1 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Sultangazi Belediyesi, 5 Eylül 2017 tarihinde düzenlediği ihale ile “Yaşlı Bakım Merkezi Yapılması” işinin yapımını, Kale Yalıtım İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi’ne vermişti. 5 Kasım 2018’de tamamlanması gereken inşaat, 16 milyon TL’ye ihale edilmişti.

İBB PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Sultangazi Belediyesi, zamanında tamamlayamadığı inşaatın arsası için geçen yıl, imar planı değişikliği teklifinde bulunmuştu. AKP’li Sultangazi Belediyesi, “Belediye Hizmet Alanı’nda” bulunan arazinin, “Sosyal ve Kültürel Tesis” alanına alınmasını istemişti. 

Söz konusu arsa bir zamanlar park olarak kullanılıyordu. İBB Meclisi’nin gündemine sunulan teklifle ilgili olarak, İBB Planlama Müdürlüğü, belediye meclisine özetle şu görüşü sunmuştu:

“Bölgenin günümüzde ve gelecekte ihtiyacı olan donatı alanlarının karşılanabilmesi amacıyla kamu mülklerinin özel mülkiyete konu edilmeyerek, kamu mülklerinin devamlılığının esas olması gerektiği, dolayısıyla söz konusu teklifin bu yönden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı nitelik taşıdığı görülmektedir.”

Teklif İBB Meclisi’nde, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oyu vermesine karşın, AKP Grubu'nun oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmişti. CHP’li meclis üyeleri arazinin satılmak istendiğini, bunun için plan değişikliğine gidildiğini savunmuştu.

 

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Çok
17.11.2022 08:48
Memleketi sattılar orda ufak bi yeri satmışlar çokmu  
 
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