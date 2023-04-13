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İBB maaşlara rekor zam yaptı

İBB, hazırlıklarına başladıkları metro ve tramvay grevini durduran işçilere bu yıl için yüzde 70 zam vermeyi kabul etti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:10
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İBB maaşlara rekor zam yaptı

İBB maaşlara rekor zam yaptı
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Milli Gazete'nin haberine göre, İstanbul'da, her gün 2 milyondan fazla kişiye hizmet veren metro ve tramvaylarda çalışan işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) ile toplu sözleşme imzaladı. İşçiler, masadan zaferle ayrıldı ve grev hazırlıklarını durdurdu.

Demiryolu İşçileri Sendikası'nı temsil eden işçiler, olası grevin İstanbul'da hayatı kilitlenme noktasına getirebileceğini öngörmüşlerdi. İşçiler, İBB ile yapılan toplu sözleşme sonucunda yüzde 70 zam almaya hak kazandılar.

Maaş zammının ardından brüt 15 bin 497 lira maaş alan işçilerin alacakları maaş brüt 26 bin 446 liraya yükseldi. Brüt 10 bin 588 lira maaş alan işçiler ise bundan sonra 18 bin lira alacaklar.

İşçilere, 2023 yılı için 2 bin 110 lira birleştirilmiş sosyal yardım, günde net 80 lira yemek yardımı, brüt bin 140 lira giyim ve koruyucu eşya yardımı da sağlanacak. 

Toplu sözleşmeye göre işçiler, doğal afetlerde net 4 bin 550 lira yardım alabilecekler. Evlenmeleri halinde 2 bin 250 lira evlilik yardımı da yapılacak olan işçilere, çocukları için bin 210 lira ödeme yapılacak.

 

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