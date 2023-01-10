Galata Kulesi giriş ücretine fahiş zam

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere giriş fiyatlarını bir artırdı ki tam artırdı. Müzelere giriş fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşları müzelerden kaçıracak cinsten. Galata Kulesi'ne çıkmak isteyenlerin adımları geri geri gidecek. Çünkü zamla birlikte Galata Kulesine çıkmanın ücreti zamla birlikte 350 liraya

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine en az yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda zam yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yüzde yüzlük zamlar 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bakanlığı açıkladığı zam kararı sadece Galata Kulesi'yle sınırlı değil. Efes Antik Kentine giriş fiyatı 400 liraya çıkarıldı. Sümela Manastırına çıkış ücreti 300 liraya yükseltilirken, Bergama Akrepolu, Troya Müzesi, Aspendos ve Perge antik kentine giriş ücreti 200 liraya çıkarıldı. Bodrum Sualtı Müzesi de zamdan nasibini aldı, zamla birlikte giriş ücreti 350 lira oldu. Pamukkale Arkeoloji Müzesi ve Örenyeri fiyatı ise 400 liraya çıkarıldı.

Müzelere bir yıl boyunca sınırsız erişim sağlayan Müze Kart fiyatı ise değiştirilmedi.

Aşağıdaki Liste bazı müzelerin giriş fiyatları var. O fiyatlar şaka gibi 1 Nisan günüden sonra değişecek, yüzde yüz zamlanacak. Listede Galata Kulesine giriş ücretinin bugünkü fiyatı 175 lira ama 1 Nisan'dan sonra 350 liraya çıkacak. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin bileti de bugünkü fiyatı 180 lira ama zamla birlikte 350 liraya yükselecek.