İBB'ye film gibi kumpas. Set kurup çekim yapmışlar

Kaynak: Haber Merkezi
İBB'ye film gibi kumpas. Set kurup çekim yapmışlar
İBB, AKP’nin İstanbul’da çalışır durumdaki özel halk otobüsünün şoförüyle anlaştığını ve otobüsü bozukmuş gibi gösterdiğini, sonra da set kurup çekim yaptığını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP’nin İstanbul’da bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp otobüsü bozulmuş gibi lanse ettiğini ve set kurup çekim yaptığına ilişkin bir video paylaştı.

İBB’nin paylaştığı görüntülerde, İETT’ye bağlı bir halk otobüsünün yapılan denetimde görev yerinden çok uzakta olduğunun tespit edildiği için bir inceleme yapıldığı ve söz konusu otobüsün şoförünün sisteme arıza bilgisi girip sefere çıkmadığı belirtildi.

Otobüsün reklam filminin çekildiği Eyüpsultan bölgesine gittiği ve yol kenarında çekim ekibinin ve malzemelerin içeri yerleştirildiği iletildi. Söz konusu paylaşımda, “Araç içindeki konuşmalardan, reklam filminin AKP için yapıldığı anlaşılıyor." ifadesine de yer verildi.

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