İBB’ye kumpas ekibine valilik izin vermiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bekardere Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi Temel Atma Töreni’nde konuştu. İmamoğlu, yaptığı konuşmada, “Her şeyi ben bilirim der ve öyle bir süreç yönetimi ortaya koyarsanız iş başarma şansınız yok.” dedi ve nereden rant elde edebilirim ya da neyi yaparsam bana oy gelir şeklindeki düşüncelerin İstanbul’a hiçbir şey kazandırmayacağını iletti.

“BU MİLLET ALDANMAYACAK”

Kanal İstanbul projesini, ihanetin nirvanası olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Size o ihaneti yaptırmayacağız. 1,5 yıldır ağızlarına Kanal İstanbul’u almıyorlar. Genel seçim geçti unuttular.” açıklamasını yaptı. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, Kanal İstanbul’u şiddetle savunan kişilerin, artık Kanal İstanbul’u ağzına bile almadığını ileten İmamoğlu, “Ağızlarından kelimesi dahi çıkmıyor. Niye? ‘Günü geldiğinde söyleriz, burada da milletimizi aldatalım.’ Yok öyle yağma! Bu millet aldanmayacak” dedi.

İBB’YE OTOBÜS KUMPASI

İmamoğlu, geçen gün İBB’ye yönelik yapılan otobüs kumpasına ilişkin, “Çekim ekibi aynı zamanda resmi izinli. Hem de nasıl bir izin, İstanbul genelince çok yetkili bir izin. Valilikten alınmış bu izin.” İfadesini kaydetti. Bunu yapanların bir hesabı varsa, Yaratanın da bir hesabının olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Patladınız, pat diye patladınız. Allah sizi ıslah etsin. Allah sizin kötü emellerinizden bu milleti korusun.” İfadesini kullandı.

MURAT KURUM’A GÖNDERME

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, “‘Ben bu kente ihanet ettim’ diyenleri, o şehrin koltuklarına asla oturtamayacakları günleri sağlamanın yolculuğudur bu.” dedi ve İstanbul’un koltuğuna hakkını verenleri seçeceğini vurguladı.