AKP'nin İstanbul ilçe başkan adaylarını açıklanacağı tarih belli oldu. Murat Kurum duyurdu

AKP ve Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası’nı (İSO) ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Medyascope'de yer alan bilgilere göre, İstanbul’un ilçe belediye başkan adaylarını 20 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’te Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacaklarını duyuran Kurum, tanıtım toplantısına Erdoğan’ın da katılacağını açıkladı.
Kurum, ilçe belediye başkan adayları açıklanmasının ardından İstanbul için projelerini açıklayacakları bir tanıtım toplantısı gerçekleştireceklerini bildirdi.
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