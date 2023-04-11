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Eğirotu bitkisi neye iyi geliyor?

Eğriotu bitkisi mide ülserini iyileştirmesinden birçok sağlık sorununa iyi gelmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:40
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Eğirotu bitkisi neye iyi geliyor?

Eğirotu bitkisi neye iyi geliyor?
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Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan eğirotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

EĞİROTU BİTKİSİ NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; akarsu kıyıları ve bataklıklarda yeti en 60-70 cm. boyunda bir otsu bitkidir. Meyveleri ye ilimsi renktedir. Çiçekleri, siyahımsı-erguvani renklidir. Tadı mayhoştur.

EĞİROTU BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İştahı açar

-Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

-Mide ekşimesini geçirir. Mide ülserini iyileştirir.

-İdrar ve adet söktürür.

-Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Ter söktürür, ateşi düşürür ve ağrıları dindirir.

-Kusturur, aksırtır.

-Sinirleri yatıştırır.

-Sarılık ve nikris tedavisinde kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Çay: 1 çay kasığı (yaklaşık 4 gr ) kadar kıyılmış kök üzerine 250 ml kaynar su dökülerek haşlanır. 15 dakika bekletilip süzülür.

Çay: 1 çay kaşığı kıyılmış kök 1 bardak soğuk suda kaynama noktasına kadar 30 dak. İçinde ısıtılır.

Çay: 2 çay kaşığı kıyılmış kök 1 bardak soğuk suda 12 - 18 saat demlenip süzülür. Tercih edilen soğuk demleme olup içmeden önce hafifçe ısıtılır.

Çay olarak günde 3 fincan içilmelidir.

Bitki suyu: Taze soyulmuş kök iri parçalara bölünerek preslenerek suyu çıkarılır. Aşırı sıkılmamalıdır.

Banyo: 200 - 500 gram iri kiyim kök 5 litre soğuk suda bir gece (12 - 18 saat) bırakılıp kaynayıncaya kadar ısıtılır. Ateş söndürülüp 7 - 8 dakika demlenir ve banyo suyuna karıştırılır.  Akşam veya gece banyo yapılmamalıdır.

ZARARI VAR MI?

Ön görülen dozlarda alındığında her hangi bir yan etkisi yoktur. Aşırı alımlarda ise mide bulantısı ve kusma yapabilir. Uçucu yağı kullanılmamalıdır, içerigindeki asorone yüzünden duodenal kanseri yapabilir.

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