Yeni tasarımını tanıtan Birce Akalay'a şaşırtan yorum: Mermiler seksin bu alemde teksin

Yer aldığı birçok dizi ve film projesiyle izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu Birce Akalay, kendi adını verdiği mücevher ve takı markasını kurdu. Birce Fine Jewellery ismi ile yeni bir marka yaratan Akalay, tamamı kendi tasarımlarından oluşan mücevher ve takı tasarımlarını meraklılarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

Birce Akalay son olarak Instagram hesabından 'Altın Firavun'un Hazineleri' adını verdiği koleksiyonunu "Ve sizin de hayalimizin her bir parçasının tadını çıkarmanızı en derinden diliyorum canlarım.. Ve lütfen hayal kurmaktan vazgeçme.. Çünkü her hikayenin bir hayalciye ihtiyacı var" sözleriyle tanıttı.

Akalay bu sözlerle yeni tasarımlarını tanıtırken güzel oyuncunun arkadaşları İrem Sak ve bir dönem birlikte olduklarına dair iddialarla gündeme gelen İbrahim Çelikkol'dan esprili yorumlar geldi.

İrem Sak, "Belindeki kemer olayım saçındaki toka olayım" şeklinde bir yorumda bulunurken, İbrahim Çelikkol ise "Mermiler seksin bu alemde teksin" şeklinde bir yorum yaptı.