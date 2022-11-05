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Birce Akalay, yurt dışında yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi

Netflix'te iki dizide birden oynayan Birce Akalay son dönemlerin en çok yükselen isimlerinden biri oldu. Güzel oyuncu bu başarısının meyvelerini toplamaya başladı. Birce Akalay'a yurt dışından ödül geldi. Yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:31
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Ünlü oyuncuya yurt dışından büyük ödül geldi. Yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi

Birce Akalay, yurt dışında yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi
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Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde cesur sahneleriyle akılları baştan alan Birce Akalay, hemen ardında yine Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisinde rol aldı. Son dönemlerde büyük bir başarı yakalayan Akalay'a ödüller de gecikmedi.  Dubai’de gerçekleşen DIAFA (Dıstıncrive International Arap Festivals Awards) ödül töreninde yılın en iyi kadın oyuncusu ödülü verilen Birce Akalay’ın şıklığı ile göz doldurdu.

'Yılın en iyi kadın oyuncusu' ödülü aldı

Son olarak Netflix yapımı Mezarlık’ta rol alan Hayat Bazen Tatlıdır, Küçük Ağa, Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Babil, Deliormanlı gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Birce Akalay’a büyük ödül geldi. Dubai’de düzenlenen DIAFA ödül töreninde Birce Akalay yılın en iyi kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.  Birce Akalay ödül töreninde güzelliği ve kıyafeti ile büyüledi.

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