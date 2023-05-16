İbrahim Kalın'dan Sinan Oğan açıklaması

Türkiye 14 Mayıs pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlarken, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50'nin altında kalırken, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı. Sinan Oğan ise sadece 5.1 oy aldı.

" SİNAN BEY'İN CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHA YAKIN OLDUĞUNU BEN BİLİYORUM"

İkinci tur için gözler 28 Mayıs'a çevrilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk turda yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan hakkında, şunları söyledi:

"Sinan Oğan'ın 5 puanlık oyu nereye gider tartışmaları da devam ediyor. Bu 5.17'lik kitle bütün halinde şu tarafa veya bu tarafa gider demek aceleci bir tavır olur. O kitlede muhtemelen kendi değerlendirmelerinde bulunacak. Tabii ki Sinan Bey değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Bu doğal. Net bir şey de koydu ortaya. Terörle arasına mesafe koyması bizim için önceliktir dedi. Sinan Bey'in dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ben biliyorum. Ki ben kendisini önceden de tanırım. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz."

"DEVLETİN BEKASI ÜZERİNE PAZARLIK OLMAZ"

"Oğan ile bir görüşme oldu mu?" sorusuna cevap veren Kalın "Görüşme olmadı. Oğan'ın devletin bekasına vurgusunu biliyoruz. Bugün yarın olur olmaz bilemem. Sürece bakıp değerlendireceğiz. Ama pazarlık hoş bir kelime değil, devletin bekası üzerinde bir pazarlık söz konusu olamaz." İfadelerini kullandı.

"OY FARKININ KAPANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kalın açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. 5 puan fark var. 2.5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Kendi oylarımızı koruduğumuz gibi ikinci turda bunun üzerine yenileri ilave edilecektir. Birkaç sebepten dolayı, bir defa güven ve istikrar ortamının devam etmesi noktasında Türk milletinin 49,5'u cumhurbaşkanımıza oy verdi. Türkiye yüzyılı perspektifi çerçevesinde bu desteğini devam ettireceği görülüyor."