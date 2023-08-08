İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'e transfer oldu

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay'ın İspanyol devi Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer olduğunu duyurdu.

Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum."

Ömer'in annesi Demet Şener ise "Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Yolun açık, şansın bol olsun annem. Seni çok seviyorum" dedi.

14 yaşındaki Ömer Kutluay, Anadolu Efes'in altyapısında forma giyiyordu.