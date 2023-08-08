İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'e transfer oldu

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'in altyapısına transfer oldu.

İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'e transfer oldu

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay'ın İspanyol devi Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer olduğunu duyurdu.

Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum."

Ömer'in annesi Demet Şener ise "Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Yolun açık, şansın bol olsun annem. Seni çok seviyorum" dedi.

14 yaşındaki Ömer Kutluay, Anadolu Efes'in altyapısında forma giyiyordu.

Öne Çıkanlar
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Ahmet Çakar Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlikeyi açıkladı Spor
Ahmet Çakar Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlikeyi açıkladı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Yaşam
Silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kliması bozulan yaşlı çift, tamirci beklerken sıcaktan öldü Dünya
Kliması bozulan yaşlı çift, tamirci beklerken sıcaktan öldü
Denetime takılan alkollü sürücünün arkadaşları polise zor anlar yaşattı Yaşam
Denetime takılan alkollü sürücünün arkadaşları polise zor anlar yaşattı
Evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı Yaşam
Evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti Yaşam
Alacak verecek meselesi kanlı bitti