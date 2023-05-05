İbrahim Tatlıses o haberlere ateş püskürdü! "İyi ki senin kapına gelmedik"

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın çıkan lüks bir sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses “Gelen mala gelsin” açıklamasını yapmıştı. Tatlıses daha sonra bir arkadaşının İzmir’de 10 dönüm üzerine kurulu malikanesini kendisine tahsis ettiğini duyurmasının ardından yapılan bir habere adeta ateş püskürdü.

“Tatlıses’e arkadaşı sahip çıktı” başlığı olan bir habere yorum yapan ünlü isim “Benim attığım tweet ile senin yaptığın haber ne alaka bu mudur gazetecilik! Ben yurt dışında değil İstanbul’daydım yazdığım tweet de var zaten.” dedi.

"İYİ Kİ SENİN KAPINA GELMEDİK"

“Öyle bir yazmışsın ki” diyen Tatlıses “Sanki yardıma muhtaç gibi yazmışsın iyi ki senin kapına gelmedik! Yazık ki Urfa’lısın. Tebrik de ediyorum seni” açıklamasını yaptı.

Ünlü isim daha önceki paylaşımında “ALLAH dostların eksikliğini vermesin. SÜLEYMAN diye bir dostumuz var sağolsun, İzmir’de 10 dönüm üzerine kurulu malikanesini bize tahsis etti. Var olasın” cümlelerine yer vermişti.



