İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı gelinlerle selfie çekti

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Tatlıses'in merak edilen kızı son olarak İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin davetinde boy gösterdi.

Hem annesi hem de babasının farklı eşlerinden olan kardeşleriyle arası iyi olan Şefkatli güzelliğiyle de beğeni topladı.

Melek Zübeyde kardeşlerinin eşi Yasemin Şefkatli ve Melis Ketenci ile olan fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş erkek kardeşi İdo Tatlıses'in karısı Şefkatli ve kardeşi Savaş Zafer'in karısıyla pozuna da "Görümcelik makamı deyince ben" notunu düştü.

