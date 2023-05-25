İbrahim Tatlıses torunuyla evi yüzünden mahkemelik oldu

Editör: Osmancan EROK

İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses'in oğlu, torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, haksız işgal bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.