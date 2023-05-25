İbrahim Tatlıses torunuyla evi yüzünden mahkemelik oldu

İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le evi yüzünden mahkemelik oldu.

İbrahim Tatlıses torunuyla evi yüzünden mahkemelik oldu

Editör: Osmancan EROK

İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses'in oğlu, torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.

646eeb854e3fe00ddc5c4b60.webp

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.

646eeb9d4e3fe00ddc5c4b63.webp

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, haksız işgal bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını? Güncel
Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını?
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında Magazin
Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında
Greyfurt yemek neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Greyfurt yemek neye iyi gelir
Diş ağrısından kurtaran bitkiler… Şifalı Bitkiler
Diş ağrısından kurtaran bitkiler…
İşte iki doğal Bronşit savar Şifalı Bitkiler
İşte iki doğal Bronşit savar
Cildi yenileyen çay hangisi Şifalı Bitkiler
Cildi yenileyen çay hangisi
Konda ikinci tur anketini yayınladı. İlk tur anketinin tam tersi çıkmıştı Siyaset
Konda ikinci tur anketini yayınladı. İlk tur anketinin tam tersi çıkmıştı