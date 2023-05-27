Torunuyla davalık olmuştu. İbrahim Tatlıses: O kirayı ben bahşiş veririm!

İbrahim Tatlıses, dairesinde oturan torununu çıkarmak için açtığı dava hakkında konuştu. Oğlu ve torununun “akli melekelerinin yerinde olmadığı” iddiasını hazmedemediğini söyleyen sanatçı "Benim gibi baba, benim gibi dede bulamazlar" dedi.

Torunuyla davalık olmuştu. İbrahim Tatlıses: O kirayı ben bahşiş veririm!

İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le ev yüzünden mahkemelik oldu.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran ünlü sanatçı, Seyrantepe’de bulunan dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torununa dava açtı.

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TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili “Söylemezsem Olmaz” programına konuşan İbrahim Tatlıses, oğlunun kendisi için “Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın” diyerek mahkemeye başvurduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

"BENİM GİBİ DEDE BULAMAZLAR"

Açılan dava üzerine akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlamak için yedi farklı kuruma başvurduğunu ve Ege Üniversitesi’nden sağlık raporu aldığını söyleyen İbrahim Tatlıses, şöyle konuştu:

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"Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için, onların beni deli olarak görmesini hazmedemediğim için o evde kalmalarını istemiyorum. Daha doğrusu evladım da değil, evladımın evladı. Ben bütün çocuklarıma bakıyorum. Bütün çocuklarıma ev veriyorum, giderlerini karşılıyorum. O da kendi evladınınkini karşılasın o zaman ben deliysem. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum normalde. Benim gibi baba, benim gibi dede bulamazlar."

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"PRESTİJİMİ ENGELLEYECEK BİR HABER"

Tatlıses, akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğluna tepkili konuştu. “Benim işimi, sahneye çıkışımı, prestijimi engelleyecek bir haber bu” diyen sanatçı, sağlığının yerinde olduğuna dair rapor aldığını söyledi.

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