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İbrahim Üzülmez isyan etti

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Çaykur Rizespor'a yenilmeyi hak etmediklerini belirterek, "Çok başarısız olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 04:36
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İbrahim Üzülmez'den flaş açıklama

İbrahim Üzülmez isyan etti
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, önemli bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Kaybedecek bir oyun oynamadıklarını ifade eden Üzülmez, "Duran toptan basit bir gol yedik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Üretme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çok başarısız olduğumuzu düşünmüyorum, oyuncular gayretli. Mağlubiyeti hak ettiğimizi söyleyemem. Bu maçlarda basit gol yerseniz ve pozisyonları değerlendiremezseniz kaybediyorsunuz. Sakarya maçını çıkışa geçeceğimiz maç olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Verilmeyen gollerine itiraz eden Üzülmez, şöyle devam etti:

"Bir de Suat Arslanboğa var. Bir çizgi çiziliyor ama ne kadar doğru bilmiyorum, ben artık inanmıyorum. Gol atıyoruz 5 dakika sonra iptal oluyor. Oyuncularımız motive anlamında zorluk yaşıyor. Hem Bandırma hem bu maç Suat Arslanboğa bir çizgi çiziyor ama anlamıyorum."

Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Üzülmez, saha içinde oyuncularından İbrahim Yılmaz ile yaşadıkları olaya ilişkin ise "İbrahim'i seviyorum. Oyuncudan gayret istiyorsun oyuna sokunca. '10 dakika girdim ne yapayım? 15 dakika girdim ne yapayım?' İstiyorsan 5 dakikada da yaparsın. Umut'ta girdi 5 dakika. Siz bu takıma devre arasında katıldınız, biz de sizden istiyoruz. Sen beni, ben seni eleştireceğim İbo. 17-18 haftada sadece bir forvet oyuncusu gol atmış." diye konuştu.

Üzülmez, geçtiğimiz günlerde görevdeyken başka bir teknik adamın arkasından göreve gelmek için başkanla görüştüğüne yönelik açıklamasına ilişkin şunları belirtti:

"Futbolda hocalar gelir geçer, bizler de gideceğiz. Başkası gelecek o da gidecek. Aslolan kulüplerdir, onlar bakidir. Bir teknik adam takımın başındayken bazı şeylerin konuşulması doğru değil. Bizim futbol camiasında fazla dürüstlük falan beklenmez. Bizim futbol topumuz var, her tarafa dönüyor, kimse birbirini kandırmasın. Herkes birinin sırtına basarak bir yerlere gelmeye çalışıyor. Biz takım başındayken olmaz, ayrıldıktan sonra başkanı ararsın konuşursun. Eleştiriyi seviyor, eleştiriden besleniyorum."

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