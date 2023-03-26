Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a çelme. Kritik kayıp

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında zirve yarışında önemli bir mücadele oynandı.

Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Mücadele iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı.

EYÜPSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Eyüpspor, mücadelede açılışı Dibba ile yaptı.

VAR'a giden pozsiyon sonrası ofsayt kararı çıktı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

ÇAYKUR RİZESPOR GOLÜ BULDU

Eyüp'te gol sesi konuk takımdan geldi.

18. dakikada Mary, kullanılan korner sonrası yaşanan karambolde vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

Yenilen gol sonrası Eyüpspor, baskılarını arttırsa da ilk yarıda golü bulamadı.

İlk yarı oldukça tempolu ve çekişmeli geçti.

İKİ GÜZEL HAREKET

Çaykur Rizespor 54'te farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı.

Benhur Keser'in uzak mesafeden attığı nefis şutu kaleci Harun Tekin aynı güzellikle kurtardı.

ORTALIK KARIŞTI

Mücadelede 75. dakikada gergin anlar yaşandı.

Eyüpsporlu Uğur Demirok ile Çaykur Rizesporlu Ogün Özçiçek bir tartışma yaşadı.

Bu olay sonrası iki takım oyuncuları araya girip ortalığı yatıştırdı.

EYÜPSPOR'DAN KRİTİK KAYIP

Çaykur Rizespor, mücadeleyi 1-0 kazandı ve Eyüpspor liderlik yolunda büyük bir yara aldı.

Samsunspor maçını kazanmıştı ve puanını 57'ye çıkarmıştı.

Eyüpspor 53 puanda kaldı ve Samsunspor ile arasındaki fark 4'e çıktı.

Çaykur Rizespor puanını 49'a yükseltti.