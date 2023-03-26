26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a çelme. Kritik kayıp

Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a çelme. Kritik kayıp

Mirza Şeker yazdı...

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 22:02
Takip Et

Mirza Şeker yazdı. Kritik kayıp. Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a çelme

Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a çelme. Kritik kayıp
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında zirve yarışında önemli bir mücadele oynandı.

Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Mücadele iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı.

EYÜPSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Eyüpspor, mücadelede açılışı Dibba ile yaptı. 
VAR'a giden pozsiyon sonrası ofsayt kararı çıktı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

ÇAYKUR RİZESPOR GOLÜ BULDU
Eyüp'te gol sesi konuk takımdan geldi.
18. dakikada Mary, kullanılan korner sonrası yaşanan karambolde vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.
Yenilen gol sonrası Eyüpspor, baskılarını arttırsa da ilk yarıda golü bulamadı.
İlk yarı oldukça tempolu ve çekişmeli geçti.

İKİ GÜZEL HAREKET
Çaykur Rizespor 54'te farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı.
Benhur Keser'in uzak mesafeden attığı nefis şutu kaleci Harun Tekin aynı güzellikle kurtardı.

ORTALIK KARIŞTI
Mücadelede 75. dakikada gergin anlar yaşandı.
Eyüpsporlu Uğur Demirok ile Çaykur Rizesporlu Ogün Özçiçek bir tartışma yaşadı.
Bu olay sonrası iki takım oyuncuları araya girip ortalığı yatıştırdı.

EYÜPSPOR'DAN KRİTİK KAYIP
Çaykur Rizespor, mücadeleyi 1-0 kazandı ve Eyüpspor liderlik yolunda büyük bir yara aldı.
Samsunspor maçını kazanmıştı ve puanını 57'ye çıkarmıştı.
Eyüpspor 53 puanda kaldı ve Samsunspor ile arasındaki fark 4'e çıktı.
Çaykur Rizespor puanını 49'a yükseltti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
1
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
2
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
3
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
4
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
5
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
6
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
7
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿İzlanda Lihtenştayn'ı gol yağmuruna tuttu
﻿İzlanda Lihtenştayn'ı gol yağmuruna tuttu
﻿İzlanda Lihtenştayn'ı gol yağmuruna tuttu
﻿Yunus Akgün taraftarlara teşekkür etti
﻿Yunus Akgün taraftarlara teşekkür etti
﻿Yunus Akgün taraftarlara teşekkür etti
﻿Limon taşıyan kamyon seyir halinde alev aldı
﻿Limon taşıyan kamyon seyir halinde alev aldı
﻿Limon taşıyan kamyon seyir halinde alev aldı
﻿Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü
﻿Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü
﻿Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.