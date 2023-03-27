Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. İbrahim Üzülmez ayrılmıştı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bu açıklamadan bir kaç sonra Eyüpspor'un yeni teknik direktörünün belli olduğu öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Eyüpspor, eski hocası Zafer Turan'la prensipte anlaştı.