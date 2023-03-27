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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. İbrahim Üzülmez ayrılmıştı

Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdığını açıklamıştı. Yeni teknik direktör aynı gün belli oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 22:44
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İbrahim Üzülmez'in yerine gelen teknik direktör belli oldu

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. İbrahim Üzülmez ayrılmıştı
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bu açıklamadan bir kaç sonra Eyüpspor'un yeni teknik direktörünün belli olduğu öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Eyüpspor, eski hocası Zafer Turan'la prensipte anlaştı.

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