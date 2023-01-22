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İbrahim Üzülmez: Bu beni üzdü

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Samsunspor'dan fark yedikleri maçtan sonra konuştu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 20:16
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Eyüpspor fark yedi, hocası Üzülmez neden üzüldüğünü açıkladı

İbrahim Üzülmez: Bu beni üzdü
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Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 4-1 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özellikle ikinci yarı kötü oynadıklarını vurgulayan Üzülmez, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet. İyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle hücum anlamında kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını maçtan önce söylemiştik. Oyuncularımızı hafta boyu hazırladık ama hücumcularına uzak oynadık. 1-1'den sonra dengede giden bir maç vardı ama orada Fofana'nın bireysel becerisi ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Futbolcularına 2-1'den sonra oyundan uzaklaştıkları için kızdığını anlatan Üzülmez, şöyle konuştu:

"2-1'den sonra oyun içinde kafaların düşmesi beni üzdü. 15-20 dakika vardı ve beraberliği yakalayabilirdik. İkinci golden sonra öz güven eksikliğinden kaynaklı bir durum ortaya çıktı ve bu beni üzdü. Kadromuzda geçmişi çok iyi ve tecrübeli oyuncular var ama hatanın tesiri altında kalıp rakibe baskı kuramamak çok üzücü. Lig, uzun maraton. Böyle mağlubiyetler oluyor. Almamız gereken dersler var. Bizim için bir final maçı değildi. 6 puanlık fark 3'e düştü. Toparlanacağız ve ayağa kalkacağız. Taraftarlardan özür diliyoruz. Rakibimiz galibiyeti hak etti."

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