Seydişehir-Antalya karayoluna beyaza büründü

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde öğle saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Seydişehir-Antalya karayolundaki 6 kilometrelik bölümde etkili olan kar nedeniyle, Karayolları ekipleri temizleme çalışma başlattı.
Yolun açık olduğu belirtilirken, kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin de sorun yaşamadığı görüldü.
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