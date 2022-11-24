Seydişehir-Antalya karayoluna beyaza büründü

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde öğle saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

Seydişehir-Antalya karayolundaki 6 kilometrelik bölümde etkili olan kar nedeniyle, Karayolları ekipleri temizleme çalışma başlattı.

Yolun açık olduğu belirtilirken, kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin de sorun yaşamadığı görüldü.