G.Saray'da flaş İcardi gelişmesi. Derbide oynayacak mı

Galatasaray'ın bu sezonki lig çıkışı, geçen sezonun yaralarını sarmış durumda. Yapılan transferler ve teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına getirilmesiyle beraber sezon başından itibaren Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da İcardi fırtınası esiyor.

Bu sezon 13 maça çıkan İcardi 9 gol ve 6 asistlik performansıyla göz doldurdu.



DERBİDE OYNAYABİLECEK

Özellikle Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performans ile taraftarın daha da sevgisini kazandı. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eren Arjantinli yıldızın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı belli değildi.

Ajansspor'dan Salih Manav'ın haberine göre; Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde lig takvimi uzatılmış olsa da oynayabilecek.

Galatasaray'ın PSG ile yaptığı anlaşmada; Arjantinli golcünün sezonu tamamladıktan sonra kulübüne döneceği maddesi yer aldığı kaydedildi.

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