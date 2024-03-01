Icardi yok

Kaynak: Milliyet
Icardi yok
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Icardi belirsizliği can sıktı.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi sarı kırmızılı takımda Icardi kaygısı var.

Pazar günü oynanacak ve zirveyi büyük ölçüde belirleyecek maç öncesi Mauro Icardi sarı kırmızılıları kaygılandırdı.
Ağrıları nedeniyle bugünkü idmana da katılmadı. Icardi'nin derbide forma giyip giyemeyeceği de netleşti.

Haberde oyuncunun ciddi bir problemi olmadığı ve Beşiktaş maçında sahada olacağı ifade edildi.

Icardi'nin cumartesi günü tekrar idmanlara başlayabileceği söylense de bu durum camiada kritik maç öncesi kaygı oluşturdu.

OKAN BURUK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçı öncesi konuşan Okan Buruk, yıldız ismin darbe sonucu ağrısı olduğunu ve maçta oynatılmadığını belirtti.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Icardi ile ilgili bir planımız vardı ama küçük bir darbe yüzünden ağrısı oldu. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Icardi yerine Barış Alper'i tercih ettik." dedi.

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