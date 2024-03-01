Eski Galatasaraylı Juan Mata'dan emeklilik açıklaması

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Juan Mata, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a veda ettikten sonra Japonya Ligi ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Mata, geride kalan sezonun kendisi için harika bir deneyim olduğunu aktarırken, şu ifadeleri kullandı;

"Emekli olmayı düşünmüyorum, Londra’da antrenman yapıyorum. Japonya’da oynamak çok farklı ve güzeldi. Ligi kazanarak orayı bıraktım. Iniesta’yla takım arkadaşı olmak harikaydı.”

‘‘FUTBOLU SEVİYORUM’’

“Nereye gideceğime karar vermek için düşünüyorum. Başka ülkelerde yaşayamayacağım deneyimi futbol aracılığıyla yaşamaktan keyif alıyorum. Bunu yapmaya devam etmek istiyorum. Futbolu seviyorum.”

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI

Real Madrid'in altyapısında kariyerine başlayan Mata, daha sonra Valencia, Chelsea ve Manchester United'da oynadı.

Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a transfer olan Mata, geçtiğimiz eylül ayında Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı.

Kariyerinde 651 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 142 gol atarken 158 asist yaptı.