Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi büyük skandalı Kartal Yiğit ortaya çıkardı. Dünyanın neresinde görülmüş?

Gazeteci Kartal Yiğit, Yeni Açık YouTube kanalında yayınlanan 'Mixed Zone' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u elemesi ile ilgili konuşan Yiğit, teknik direktör Fernando Santos'un oyun planına değindi.

Galatasaray'ı uyutacağını ifade eden Yiğit, “Şu an Santos'un ortaya koyduğu plan program, kusursuz gidiyor. Kupa maçında ilk yarı tatsız geçti, zaman zaman bizi uyuttu ama rakibi de uyuttu. Uyurken bir baktı, Beşiktaş iki gol bulmuş. Aynısını Galatasaray’a yapacak. Uyutacak Galatasaray’ı.” ifadelerini kullandı.

''KENDİNİ KURTARDI''

Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifası ile ilgili görüş bildiren Yiğit, “Kendini kurtardı, ben sana söyleyeyim. Çünkü bundan sonra olacakları da biliyor. Bildiği için dedi ki, ‘Ben zararın neresinden dönersem döneyim, kârdır benim için.’” dedi.

''BİLMEM NERESİ İLE GÜLER''

3 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine atanan hakem Halil Umut Meler'in yanlış bir karar olduğunu belirten Kartal Yiğit, ''İlk yarı oynanan maçta da hakem Halil Umut Meler şimdi de aynı isim. Dünyanın neresinde görülmüş? Başka yerde olsa millet bilmem neresiyle güler. Adam hala yaşadığı travmanın etkisinde olabilir . Böyle maça veriyorsun . Hani MHK yeni hakemler çıkarmıştı? Meler'den başka hakem yok demek ki. Yazık ben hakeme de üzülüyorum.'' ifadelerini kullandı.