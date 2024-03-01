Beşiktaş Galatasaray derbisinin sonucunu yapay zeka açıkladı. Derbiyi kim kazanacak?

Beyza Damgacıoğlu
Beşiktaş Galatasaray derbisinin sonucunu yapay zeka açıkladı. Derbiyi kim kazanacak?
Yapay zeka, 3 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Google'ın yapay zeka uygulaması, derbinin sonucunu tahmin etti.
İki takımın da hayati bir maça çıkacağını belirten yapay zeka, derbinin 2-2 biteceği tahmininde bulundu.

Yapay zekanın tahmini şöyle;

"Maçın 2-2 berabere bitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray hücumda etkili olmasına rağmen, savunma zaafları var. Bu nedenle, bol gollü bir maç olabilir."

İnönü Stadyumu'nun yıkılması ile inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 15 kere ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez kaybetti.

Beşiktaş, evinde oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a hiç mağlup olmadı.

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