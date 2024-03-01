Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı

Süper Lig’in gelecek seneden itibaren kimin yayınlayacağına karar vermek için düzenlenen ihalede TFF mevcut fiyatları yeterli bulmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti.

İhalenin iptalini kendi Youtube kanalında değerlendiren Fatih Altaylı çarpıcı ifadelerde bulundu.

İşte Fatih Altaylı’nın açıklamaları:

"İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLDİ"

"İlginç bir şekilde iptal edildi. 1.si ihaleye 2 firma katıldı biri mevcut yayıncı bein diğeri Saran Grubu. Saran Grubu 140 milyon euro verdi ve bunu teminat mektubuna bağladı. Bein Grubu ise bunu 4 milyara TL verdi ve bir teminat mektubu zaten vermiyor. Onlar daha önce teminat mektubunu geri almışlardı Bir daha da vermediler. 4 milyar TL'de ihalenin yapıldığı gün yaklaşık 120 milyon euro tutuyordu bugün 115 milyon euro tutuyor. Yarın 100 öbür gün daha da gider. Herhalde komik bir hale düşer.

"TÜRK FUTBOLU 5 PARA ETMEZ

Buradaki vahamet şu zaten Türk futbolunun hiçbir değeri yok İngiltere'de Premier Lig'de küme düşen takım 100-110 milyon euro civarı bir para alıyor. Türkiye'de ise bütün ligin değeri bu kadar. Bu da Türk futbolunun 5 para etmez hale geldiğinin göstergesi. Peki bana sorarsan Türk futbolu be para eder mi? Bence de etmez yani kulüplerin birbirlerine yaptıkları hakaretler kulüplerin birbirlerine söyledikleri cümleler yani koca koca adamların saygın ailelerin saygın çocuklarının veya saygın bir kulübün saygın olması gereken makam oturan başkanlarının herkes için söylüyorum bunu. Bir tanesi için söylemiyorum birbirlerine ettikleri lakırdı, lakırdı falan olmaktan çıkmış. Duyduğu zaman insanın kulağı utanıyor. Ya bırak kendisini kulağım utanıyor duyduğum zaman söylenenleri. Eee hakemlerin yaptıkları Rezalet sıfır güvenilirlik. Fenerbahçe maçında bir rezil penaltı veriliyor onun acısını çıkarmak için ertesi gün Galatasaray maçında bir rezil penaltı daha veriliyor falan şimdi bu futbolun edeceği de bu zaten.

"TRT BANDRO ÜCRETLERİNE 10'AR LİRA ZAM YAPSIN"

Şimdi kalkmışlar bu ihaleyi iptal etmişler bir daha bu fiyatı bulur musunuz ondan bile emin değilim. Yapılması gereken şu illa bu kadar meraklıysanız bu pisliği seyrettirmeyi. Çünkü ben ilk seneden beri Bein Sports'a da abone de olmuyorum maçları da seyretmiyorum. Çok meraklıysanız bu işe TRT versin parayı bandro ücretlerine de 10'ar lira zam yapın herkes bedava bu rezilliği seyretsin oturup ağlasın. Belki bu rezilliği seyredince seyredecek bir şey olmadığını anlarlar ligleri de kapatırız kulüpleri de kapatırız. Yazık bunlara çünkü. Bu arada şeyden TFF Bein’den yıllık 200 milyon dolar istedi diye de bir haber var. Vermez dün verdi mi ki bugün versin? Geçen seneki gelir yaklaşık 82 milyon dolar."