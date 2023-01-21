Icardi Antalya maçı öncesi paylaştı: Akşam görüşürüz

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi Icardi'den paylaşım geldi.
Arjantin yıldız paylaşımında, Galatasaray taraftarına seslendi.
İşte o paylaşım:
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi Icardi'den paylaşım geldi.
Arjantin yıldız paylaşımında, Galatasaray taraftarına seslendi.
İşte o paylaşım:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.