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Icardi Antalya maçı öncesi paylaştı: Akşam görüşürüz

Galatasaray'ın Arjantinli starı Mauro Icardi, Antalyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 13:33
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Icardi'den flaş paylaşım

Icardi Antalya maçı öncesi paylaştı: Akşam görüşürüz
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Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi Icardi'den paylaşım geldi.

Arjantin yıldız paylaşımında, Galatasaray taraftarına seslendi.

İşte o paylaşım:


 

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