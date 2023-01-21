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Icardi: Taraftarla gurur duyuyorum

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gollerine devam ediyor. Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:44
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Icardi'den maç sonu flaş açıklamalar. ''Taraftarla gurur duyuyorum''

Icardi: Taraftarla gurur duyuyorum
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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek liderlik avantajını korudu.

Karşılaşmada ilk golü kaydeden Icardi'den ise maç sonu dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ICARDİ'NİN AÇIKLAMALARI

Icardi maçın ardından, "İlk yarı zordu. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha iyiydik. Golümü attım, kazandık. Benim bir forvet olarak golümü atmam gerekiyor. Önemli bir galibiyet aldık."

Maç maç bakacağız. Böyle en iyi şekilde çalışırsak, sezon sonunda istediğimiz sonuca kucak açacağız.

Sadece kendi yaptıklarımdan değil, taraftarlardan gurur duyuyorum. Burada rakiplerimizi zor duruma düşürüyorlar." ifadelerine yer verdi.

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