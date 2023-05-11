Icardi'nin bonservisi belli oldu. Galatasaray'a transferde sürpriz rakip

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisi belli oldu. Her türlü fedakarlığa hazır olan Sarı Kırmızılılar, PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

Icardi'nin bonservisi belli oldu. Galatasaray'a transferde sürpriz rakip

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların ve teknik heyetin gözdesi haline geldi. Galatasaray yönetimi ise Icardi'nin bonservisini alarak golcü oyuncunun kadrosunda tutmak için çalışmalara şimdiden başladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
30 yaşındaki futbolcunun Haziran 2024'e kadar haklarını elinde bulunduran PSG ise Arjantinli'den gelir elde etmek istiyor. İspanyol basın Fichajes'in haberine göre; PSG, Icardi'nin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi. Haberde; Galatasaray Yönetimi'nin, Arjantinli futbolcunun tapusunu almak için mali anlamda fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve gelecek sezonki şampiyonluk mücadelesinde kadroda Icardi'nin de yer alması için çaba sarf ettiği ifade edildi.

MİLAN DA İSTİYOR
Icardi'ye İtalya'dan da talipler var. İddialara göre İtalyan devi Milan da Icardi'yi transfer etmek istiyor. Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.

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