Icardi'nin transfer taksidini Fenerbahçe ödeyecek

Galatasaray kısa süre içinde Mauro Icardi'ye imza attıracak.

Sarı - Kırmızılılar 10 milyon Euro bonservis ve 8 milyon Euro yıllık ücret karşılığında Arjantinli oyuncuyla el sıkışacak.

PSG'ye Icardi'nin bonservisi 2.5 milyon Euro'dan 4 taksitle 4 yılda ödenecek. Maaşı ise 4 milyon Euro'yu garanti para olmak üzere imaj parası, sadakat bonusu ve gol ve asist bonuslarıyla toplam 8 milyon Euro'yu bulacak.

Icardi'nin yıllık ücreti için Dinçer Azaphan ve Eyüpspor Başkanı Murat Özakaya'nın sponsorluk gelecek.

Asıl bomba iddia ise Eyüpspor'un Fenerbahçe’den Umut Nayır transferi için alacağı yaklaşık 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin Icardi'nin ilk taksidinin bu şekilde ödeneceği. Kaynak: Fotospor