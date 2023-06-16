İçinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama geldi

Bodrum’da eşi Mustafa Sandal ile tatil yapan Melis Sandal, Sinan Yılmaz’ın kullandığı cayrokopter ile (çok hafif hava aracı) Akyaka’ya geldi. Cayrokopter bir süre Gökova Körfezi üzerinde tur attıktan sonra Bodrum’a dönüşe geçti.

MOTOR ARIZALANDI

Bu sırada cayrokopterde motor arızası meydana geldi. Pilot Yılmaz bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isterken zeytin ağaçlarına çarparak düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkartıldı, ambulansa taşındı.

Melis Sandal ve Sinan Yılmaz Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayı öğrenen Mustafa Sandal da hastaneye geldi. Doktorlardan bilgi alan Sandal, daha sonra eşinin bulunduğu odaya geçti.

Sol elinde kırık olan Melis Sandal ve kazayı sıyrıklarla atlatan pilot Sinan Yılmaz, bu sabaha karşı tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.

“MUCİZE ESERİ KURTULDUK”

Melis Sandal Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan, soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailelerimize ve tüm sevenlerimize bağışladı” ifadelerini kullandı.