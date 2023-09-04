İçinde yolcu bulunan metroyu su bastı

İspanya’da etkili olan sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. İçinde yolcu bulunan metroyu su bastı. Vagonların içi sularla doldu.

İçinde yolcu bulunan metroyu su bastı

İspanya’nın Madrid şehrinde etkili olan sağanak yağış şehri etkisi altına aldı. Şehirdeki ulaşım imkanları durma noktasına gelirken içinde yolcu bulunan metroyu su bastı.

Marqués de Vadillo'daki metro hattında kaydedilen bir görüntü, yaşananları gözler önüne serdi. Yağmur suları vagonun camlarından akarken sular vagona dolmaya başladı. Metronun içinde bulunan halk, korku içinde o anları kameraya kaydetti.

YETKİLİLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMA SONUÇ VERDİ

Yetkililerin yaptığı çalışma sonucu vagonlar ve metro istasyonunun içi temizlendi ve tekrar kullanıma açıldı. San Isidro Köprüsü yanındaki Manzanares yakınındaki otoyol çıkışı ise yoğun su birikmesinden dolayı ulaşıma kapandı.

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