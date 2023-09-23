İçişleri Bakanı'ndan zehir tacirlerine mesaj: Onlara göz açtırmayacağız

Editör: Osmancan Erok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 49 kişinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya'nın verdiği mesaj ise "Onlara göz açtırmayacağız" şeklindeydi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şöyle:

"EMNİYET VE JANDARMA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİMİZCE TOKAT, MUĞLA, KAHRAMANMARAŞ, GİRESUN, AYDIN, BALIKESİR, KONYA, ELAZIĞ, ANKARA VE SAKARYA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum

AYDINLIK GELECEĞİMİZ OLAN EVLATLARIMIZA ZEHİR TACİRLERİNİN MUSALLAT OLMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ HER AN ENSELERİNDEYİZ ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"