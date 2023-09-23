Menzil şeyhi Avrupa'da oluk oluk para topluyor

Menzil tarikatının lider adayı Muhammed Mübarek El-Hüseyni'nin Belçika ve Danimarka ziyaretinden görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Cemaatin Avrupa'da geniş bir örgütlenme ağı olduğu ve tarikata oluk oluk para aktığı iddia edildi.

Menzil şeyhi Avrupa'da oluk oluk para topluyor

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Menzil tarikatı ‘lider’ adaylarından Mübarek El-Hüseyni’nin Hollanda ve Danimarka ziyaretlerine ait görüntüler, @seyhmubareksofileri adlı Instagram hesabında yayımlandı.

Muhammed Mübarek El-Hüseyni’nin, tarikatın Avrupa’da bulunan dernek ve vakıflarına düzenlediği ziyaretlerinde yapılan karşılamalarsa dikkat çekti.

Gazeteci İsmail Arı’nın da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gündeme taşıdığı ziyaretler “Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni Avrupa turuna çıktı” başlığıyla yayımlandı.

“OLUK OLUK PARA AKIYOR”

Gazeteci Arı paylaşımında ayrıca, tarikatın Avrupa'da geniş bir örgütlenme ağı olduğuna da vurgu yaparak Türkiye’den para aktarıldığını öne sürdü.

Arı, "Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni Avrupa turuna çıktı. Cemaatin Avrupa'da geniş bir örgütlenme ağı var ve buradan oluk oluk para akıyor. Görüntüler Belçika ve Danimarka'dan..." ifadelerini kullandı.

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