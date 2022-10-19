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Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi ardından yetkisiz çakar kullanımına yönelik denetimler artırıldı. 2021 yılının tamamında yetkisiz çakar kullanımına yönelik denetimlerde 6 bin 75 cezai işlem uygulanırken, bu yılın ilk 9 ayında 5 bin 685 cezai işlem uygulandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:09
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar genelge gönderdi. Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza

Yetkisiz çakar kullanan 5 bin 685 sürücüye ceza yağdı
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İçişleri Bakanlığı, yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine eylül ayı başında 81 il valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi.

Genelgede, 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik'in 2021 yılında yürürlüğe girdiği belirtilerek, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında geçiş üstünlüğüne sahip araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile ancak görev halinde iken amaçları doğrultusunda kullanılabileceği belirtildi. 

Ayrıca zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde söz konusu cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı belirtildi. Özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşlardan yoğun şikayetler geldiği de belirtilerek, yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti, geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde denetimlerin artırılarak, özel denetim planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar etkin, yoğun ve sürekli olarak devam ettirilmesi istendi.

DENETİMLER ARTTI

Genelge ile birlikte ülke genelinde yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için denetimler sıklaştırıldı. Özellikle büyükşehirlerde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde genelge doğrultusunda özel denetim noktaları oluşturuldu. Bu bölgelerde araçlar tek tek durdurulup, çakar bulunup bulunmadığı kontrol edilirken, sürücüler de uyarılıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen bu yöndeki şikayetler de değerlendirilip, yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1823 TL para cezası uygulanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yetkisiz ışıklı/sesli çakar kullanımının önlenmesine yönelik 2021 yılında yapılan denetimlerde 6 bin 75 sürücüye cezai işlem yapıldı. Bu yılın ilk 9 ayında ise 5 bin 685 sürücüye yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle cezai işlem uygulandı.

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