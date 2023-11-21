İçişleri Bakanlığı Atatürk'ün sözlerine soruşturma açmış oldu. Tunç Soyer'den 'Vahdettin' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ‘Vahdettin’ soruşturması açıldı. Soyer “Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır” dedi. Böylelikle, İçişleri Bakanlığı Atatürk’ün sözlerine soruşturma açmış oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı Atatürk'ün sözlerine soruşturma açmış oldu. Tunç Soyer'den 'Vahdettin' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül'de yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne ve İngiliz donanmasıyla vatan toprağından kaçan Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Başkan Soyer'e o konuşması nedeniyle soruşturma açtı. İki müfettiş görevlendiren Bakanlık, Osmanlı’yı ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediğini iddia etti.

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“SÖZLERİM GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN NUTUK’UNDAN ALINMIŞTIR”

Soyer söz konusu duruma ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Soyer “İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır.

Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” ifadelerini kullandı.

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TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içindeydi. Sadece, saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti.”

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