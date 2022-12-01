﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama

Sırbistan’ın Tanjug haber ajansı da ülkenin Dışişleri Bakanı Dacic’in Türkiye konusundaki uyarılarını haberleştirdi. Haberlere göre Dacic, ülkesinin vatandaşlarına, "Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya gitmeyin" uyarısında bulundu.



Reuters haber ajansı tarafından servis edilen habere göre, güvenlik güçlerince bazı Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçiliklerine ve bir uluslararası kuruluşa "potansiyel güvenlik tehditleri" uyarısı yapıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddia yalanlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara herhangi bir uyarı mesajı gönderilmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız istihbarat birimlerince, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır" denildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı.

Reuters'ın ismini vermediği yetkililere dayandırdığı habere göre, en az iki Batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara’da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulunurken Taksim'deki saldırıdan iki hafta sonra Sırbistan da vatandaşlarını Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardı.

"ALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTOBÜS DURAKLARI VE HAVALİMANLARI RİSKLİ"

Diğer yandan ismi verilmeyen ancak 'büyük bir kuruluş' olarak nitelenen kurumun da çalışanlarına "alışveriş merkezi, otobüs durakları ve havalimanlarının riskli olduğuna" dair e-posta gönderdiği kaydedildi.

Haberde Türk yetkililerin üç batılı ülkenin büyükelçiliklerine ve bir uluslararası kuruma olası saldırılar için uyarı yolladığı ifade edildi.

Reuters, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ajansın konuyla ilgili sorularına yanıt vermediğini belirtti.

SIRBİSTAN'DAN ANKARA'YA ÖZEL UYARI

Sırbistan’ın Tanjug haber ajansı da ülkenin dışişleri bakanı Ivica Dacic’in Türkiye konusundaki uyarılarını haberleştirdi. Sırp Bakan ülkesinin vatandaşlarına, "Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya gitmeyin" uyarısında bulundu.

Dacic 'bir terör saldırısı' riski olduğuna dikkat çekti. Dacic, “Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, gelecek birkaç hafta içinde bir terör saldırısı olabilir, özellikle Ankara’ya" dedi.

Sırp Bakan ülke vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat etmemeleri gerektiğini söyleyerek ülkede bulunan vatandaşlara ise otobüs durakları, metro, AVM gibi kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.