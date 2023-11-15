İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, Macaristan-Budapeşte'de okuyan kızı Zeynep Lal Başbuğ'u ziyarete gitti. Kızının odasında yıllar öncesine ait bir fotoğraf gören Aydın, bu kareyi takipçileriyle paylaşıp duygularını dile getirdi

İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı

Son olarak "Üç Kız Kardeş" dizisinde rol alan İclal Aydın, Ayvalık'taki set günlerinin ardından kızıyla hasret giderdi.

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Bir süredir eğitim için Budapeşte'de olan kızının yanına giden İclal Aydın, Zeynep Lal Başbuğ'un odasındaki fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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"21 YIL ÖNCE BU ZAMANLAR"

21 yıl önceçekilen fotoğrafta annesi ve kızıyla birlikte görülen Aydın, paylaşımına şu notu düştü:

"14 Kasım 2023/ Budapeşte... Kızıma geldim. Okuldan dönmesini bekliyorum. Küçük evi nasıl da derli toplu. Annesi gelecek diye hazırlanmış belli ki. Yatağının başucuna anneannesi, ben ve on beş günlük halinin bir fotoğrafını koymuş.

21 yıl önce bu zamanlar. Annem benim şimdiki yaşımda bu fotoğrafta. Çok tuhaf. Bana yaşlı başlı gelirdi o vakitler ama şimdi kendi kalbimdeki heyecanları, planları, hevesleri düşünüyorum ve 'ne kadar gençmiş oysa' diyorum üzüntüyle.

Çünkü hala taze heyecanlarım var. Görmek istediğim ülkeler, yapmak istediklerim, yazmak ve okumak istediklerim sanki her sene daha da çoğalıyor. Ya ben yaşıma alışamadım ya da yaş “bana mısın” demiyor. Kuşkusuz annem de böyle hissediyordu ve ben onu duymuyor, anlamıyordum. Anneler ve kızları… Ne hüzünlü: evet, her şey hızla anı oluyor.

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