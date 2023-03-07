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İclal Aydın ameliyat oldu

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu İclal Aydın, ameliyat olduğunu açıkladı. Mikrodiskektomi ameliyatı için masaya yatan Aydını, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından hayranlarına bilgi verdi. 

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:11
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Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın ameliyat oldu

İclal Aydın ameliyat oldu
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Yazdığı Üç Kız Kardeş dizisinin uyarlaması olan dizide rol olan İclal Aydın, ameliyat oldu.

Mikrodiskektomi ameliyatı için masaya yatan sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

Doktoruyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Aydın, "Bu fotoğraf dün sabah 07.30’da sevgili Prof. Dr. Bülent Önal’ın yaptığı servikal mikrodiskektomi ameliyatımdan yedi saat sonra çekildi. Ayakta, gülerek ve yürüyerek çok şükür.  Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol" diye yazdı. 

Mikrodiskektomi nedir?

Omurlar arasında bulunan diskler omurgamızın uyumlu bir şekilde hareketini sağlamaktadır. Aşırı yük ya da başka bir nedenlerle fazla zorlanma, ileri yaş ve dejenerasyon gibi çeşitli nedenler omurga yapısında önemli bir görevi olan disklerde fıtıklaşmaya neden olmaktadır. Fıtık tedavisinde günümüzde artık modern kapalı ameliyat yöntemleri kullanılmaktadır. Bu ameliyatlardan en önemlisi mikrodiskektomi yöntemidir. Mikrodiskektomi yöntemi boyun omurları, sırt omurları ve bel omurları arasındaki diskin fıtıklaşmasının tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Fıtıklaşmış diskin çıkartılması için temel ameliyat yöntemi olan mikrocerrahi uygulamasına mikrodiskektomi adı verilmektedir.  Mikrodiskektomi ameliyatları küçük bir cilt kesisi ile yapılmaktadır. Yüksek teknolojili özel cerrahi mikroskoplar kullanılarak yapılan mikrodiskektomi ameliyatlarında mikro aletlerle hastanın fıtıklaşmış diski çıkarılmaktadır.

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