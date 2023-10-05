İcradaki dosya sayısı 22 milyona yaklaştı: AKP’li azınlığın bir eli yağda bir eli balda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin neden olduğu sorunlara dikkat çekti.

AKP’Lİ AZINLIĞIN BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA

AKP iktidarının ülkeyi yönetemediğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yoksulluğun kader olmadığını vurguladı ve “Bir eli yağda bir eli balda, mutlu AKP azınlığı dışında her kesimin sorunları katlamıştır” diye konuştu.

HALK CANINDAN BEZDİ

Zam, vergi, yüksek faiz, düşük ücret, düşük taban fiyatı ve kemer sıkma politikalarının halkı canından bezdirdiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emekliye ödenen 7.500 liralık ücret tam bir zulüm anlayışıdır. Yoksulluğun vurduğu ailelerde aile dokuları çatırdamakta, boşanmalar artmakta, madde bağımlılığı yaygınlaşmakta, şiddet ve intiharlar olağanlaşmaktadır” dedi.

TEK ADAM REJİMİ NE HAK BIRAKTI, NE HUKUK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "adalet" "hak" "hukuk" kavramlarının içinin boşaltılmakta olduğunu, tek adam rejiminin ise ülkenin sorunlarını artırdığını vurguladı.

İCRADAKİ DOSYA SAYISI 22 MİLYONA YAKLAŞTI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, yüksek enflasyon ve ekonomik krizlerin bireysel kredi ve kredi karta borçlarının artmasına neden olduğuna da işaret etti.

Gürer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bireysel kredi ve kredi kartı borcu 2 trilyon 430 milyara yükselirken, kredi kartı borcu bulunan yurttaş sayısı 38 milyon 731 kişiye yükselmiştir. İcrada derdest bulunan dosya sayısının 21 milyon 805 bin olması vatandaşın hâlini anlatmaktadır.”